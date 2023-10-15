Об этом в интервью 24 Каналу рассказал лучший учитель Украины в 2020 году Василий Дякив. И добавил, что высшее образование должно быть условным пропуском в мир конкурентных мировых зарплат.

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Высшее образование в Украине должно быть дорогим

Дякив считает: если год обучения в вузе Украины будет стоить, например, 36 – 38 тысяч долларов, то высшее образование будут получать единицы. А не те, кто просто тратит родительские деньги, чтобы потом вручить им свой диплом.

Также, по его словам, студенты должны ценить свое обучение в вузе и знать, что высшее образование – это пропуск в мир конкурентных мировых зарплат.

Выпускник вуза должен быть уверен, что заработает деньги, которые потратил на обучение,

– заметил учитель истории.

Также он убежден, что в нашем государстве нужно уменьшить количество ЗВО. Если их будет 10 – 30 на всю страну, то НМТ станет инструментом поступления в вузы для 2 – 5% выпускников.

Вот где есть в Украине конкурентные вузы, которые могли бы соперничать с Гарвардом, Кембриджем, Оксфордом? Если наши ЗВО в первой тысяче рейтинга появляются, это уже оу. Но почему мы не "тянемся" к "десятке"?

– говорит Дякив.

Он при этом выделил из других Украинский католический университет.

Но он частный. Посмотрите сколько стоит там обучение – и все станет ясно. Ведь в вузе понимают: если мы хотим, чтобы за обучение платили такую сумму, то должны давать качественное образование,

– отметил учитель.