Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів найкращий учитель України 2020 року Василь Дяків. І додав, вища освіта має бути умовною перепусткою у світ конкурентних світових зарплат.

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Вища освіта в Україні має бути дорогою

Дяків вважає: якщо рік навчання у виші України коштуватиме, наприклад, 36 – 38 тисяч доларів, то вищу освіту здобуватимуть одиниці. А не ті, хто просто витрачає батьківські гроші, аби потім "вручити" їм свій диплом.

Також, за його словами, студенти повинні цінувати своє навчання у виші і знати, що вища освіта – це перепустка у світ конкурентних світових зарплат.

Випускник вишу повинен бути впевнений, що заробить ті гроші, які витратив на навчання,

– зауважив учитель історії.

Також він переконаний, що у нашій державі треба зменшити кількість ЗВО. Якщо їх буде 10 – 30 на всю країну, то НМТ стане інструментом вступу у виші для 2 – 5% випускників.

От де є в Україні конкурентні виші, які могли б змагатися з Гарвардом, Кембриджем, Оксфордом? Якщо наші ЗВО у першій тисячі рейтингу з'являються, то це вже оу. Але чому ми не "тягнемося" до "десятки"?

– каже Дяків.

Він при цьому виокремив з-поміж інших Український католицький університет.

Але він приватний. Подивіться скільки коштує там навчання – і все стане зрозуміло. Адже у виші розуміють: якщо ми хочемо, щоб за навчання платили таку суму, то мусимо давати якісну освіту,

– зазначив вчитель.