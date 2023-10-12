Василь Дяків – учитель історії та громадянської освіти, співавтор державного стандарту базової середньої освіти, співавтор підручників, переможець національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 в інтерв'ю 24 Каналу висловив свою точку зору щодо цього. Він вважає, що предметів у старшій школі має бути не 20.

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Скільки предметів має бути у старшій школі

Вчитель наголосив: говорить про це з 2016 року.

У старшій школі має бути не 20, а 8 – 10 предметів. Принаймні варто зробити частину з цих 20 предметів проєктними,

– зазначив він.

І додав: для цього можна організувати перехідний період, аби дітям і вчителям було легше адаптуватися.

Коли відразу запроваджувати у вищій школі 8 предметів, відбуватиметься значне вивільнення педагогів. Але я розумію, що скорочення предметів спричинить звільнення учителів і їхній спротив. Адже у нас освіта завжди консервативна,

– вважає Дяків.

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