Очільник МОН при цьому зауважив, що є різні аргументи "за" скорочення кількості шкільних предметів та "проти". Тож він вважає, що це питання потребує дискусії.

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Міністр наголосив, що два роки ковіду та рік повномасштабної війни спричинили значне навантаження на дітей. Мовиться про велику кількість предметів, навчання онлайн, додаткові заняття.

У 7 – 9 класі діти вивчають близько 20 предметів. Таку кількість складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання (подекуди без гаджетів, адаптованих навчальних програм тощо). А в наших умовах – це на межі можливостей. Тож зрештою діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні,

– розповів очільник МОН.

І повідомив, що МОН зараз займатиметься не так питанням зміни кількості предметів у школі, як оптимізацією навчальних програм. Зокрема, вивчатимуть, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання та те, у якій формі відбувається навчання.

Лісовий також зауважив, що, відповідно до освітнього закону, у старшій профільній школі з 2027 року діти зможуть обирати напрямок, вони який хочуть вивчати. Це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці.

При цьому міністр просить українців поділитися своєю думкою з цього питання і розповісти про досвід відвідування їхніми дітьми шкіл за кордоном.

Наша спільна мета – створити для дітей можливості здобути якісну, корисну та сучасну освіту. Тож давайте спілкуватися, –

акцентував міністр освіти і науки.

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