Про це розповів очільник Міносвіти України Оксен Лісовий. І уточнив, яких термінових змін зараз потребує українська освіта.

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Глава МОН назвав термінові зміни української освіти

Міністр заявив, що українську освіту знову треба виводити в офлайн-режим, адже навіть якісне онлай-навчання не формує усіх важливих аспектів для формування особистості. Тобто таких як соціалізація, спілкування, розвиток навичок.

Тому прагнемо вивести в аудиторне навчання максимальну кількість дітей, де це можливо,

– уточнив очільник МОН.