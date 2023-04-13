Об этом рассказал глава Минобразования Украины Оксен Лисовой. И уточнил, какие срочные изменения сейчас нуждаются в украинском образовании.

Важно Глава МОН Лисовой назвал самую большую проблему украинского образования

Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования

Министр заявил, что украинское образование снова нужно выводить в офлайн-режим, ведь даже качественная онлай-учеба не формирует всех важных аспектов для формирования личности. То есть таких как социализация, общение, развитие навыков.

Поэтому стремимся вывести в аудиторную учебу умаксимальное количество детей, где это возможно,

– уточнил глава МОН.