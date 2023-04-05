Об этом глава Минобразования сказал на мероприятии, посвященном презентации государственной антикоррупционной программы на 2023 – 2025 годы.

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Лисовой назвал самую большую проблему украинского образования

Лисовой подчеркнул, что будет постоянно обращать внимание на то, что в образовании наибольшей проблемой является формирование толерантности к коррупции в процессе учебы. Особенно в высшем образовании.

Министр также акцентировал, что в этом контексте следует говорить о бытовой коррупции в высшем образовании, об управлении имуществом в вузах и об органах сертификации и лицензирования.

Сегодня в заведение высшего образования гражданин приходит за дипломом о высшем образовании, а не за знаниями... Поэтому корень проблемы в реформе высшего образования в целом, трансформации его в инструмент получения знаний и квалификаций. Тогда у нас и бытовая, и другая коррупция в высшем образовании будут существенно снижены.

– считает министр.

Лисовой также рассказал о важности цифровизации образования на всех уровнях. В частности, в высшем образовании и для иностранных студентов.

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