Об этом глава Минобразования сказал на мероприятии, посвященном презентации государственной антикоррупционной программы на 2023 – 2025 годы.
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Лисовой назвал самую большую проблему украинского образования
Лисовой подчеркнул, что будет постоянно обращать внимание на то, что в образовании наибольшей проблемой является формирование толерантности к коррупции в процессе учебы. Особенно в высшем образовании.
Министр также акцентировал, что в этом контексте следует говорить о бытовой коррупции в высшем образовании, об управлении имуществом в вузах и об органах сертификации и лицензирования.
Сегодня в заведение высшего образования гражданин приходит за дипломом о высшем образовании, а не за знаниями... Поэтому корень проблемы в реформе высшего образования в целом, трансформации его в инструмент получения знаний и квалификаций. Тогда у нас и бытовая, и другая коррупция в высшем образовании будут существенно снижены.
– считает министр.
Лисовой также рассказал о важности цифровизации образования на всех уровнях. В частности, в высшем образовании и для иностранных студентов.
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Лисового обвинили в плагиате: коротко
- 21 марта Верховная Рада Украины назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Оксен Лисовой – военный, научный работник и директор Малой академии наук.
- Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это опубликовали на странице "Украинского движения пацифистов". Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.
- Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лисового есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, считает Пипа.
- В МАН сообщили, что Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической недобропорядочности.
- Новоназначенный глава Минобразования утром 23 марта объявил, что подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. И заявил, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе выявят нарушения, откажется от степени кандидата наук.
- Свою диссертацию на проверку подал и глава образовательного Комитета Рады Сергей Бакак.