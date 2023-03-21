О назначении Лисового стало известно во вторник, 21 марта. Его предшественником был Сергей Шкарлет, который написал заявление на увольнение на прошлой неделе. Соответствующую новость сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Смотрите также Сплошная агония: для чего Путин "поехал" в Мариуполь и почему все закончилось позором

Как голосовал парламент

Как отметил нардеп, большинство депутатов, а именно – 313, проголосовали за это назначение. По фракциям:

Слуга народа – 217 голосов "за";

Европейская Солидарность – 0;

Родина – 14;

Платформа за жизнь и мир – 15;

За будущее – 12;

Голос – 12;

Доверие – 16;

Восстановление Украины – 13;

Внефракционные – 14.

Смотрите также Образование и культура – основа безопасности: чего ожидать от Оксена Лисового, который может возглавить МОН

Кто такой Оксен Лисовой