Чтобы иметь экономические сдвиги, часто связанные с обороной, нужно иметь хорошее образование и культуру. Они всегда идут по флагманам перед тем, чтобы проводить изменения в государстве, обществе, среде или сообществе. Об этом 24 Канала сказала народная депутат Наталья Пипа.
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Безусловно, Министерство образования и науки должен возглавлять достойный человек. В Украине назначение в правительство нередко сопровождается скандалами, критикой и несогласием. На этот раз все профессиональные люди утверждают, что Оксен Лисовой – это именно тот кандидат, который должен возглавить ведомство.
"Надеюсь, что в ближайшее время кандидатура господина Оксена должна быть вынесена. Комитет тоже должен дать свой вывод – поддержит или не поддержит министра. Могу сказать, что это будет единогласно или почти единогласно", – считает Пипа.
Народный депутат о кандидатуре нового министра образования и науки: смотрите видео
По словам народного депутата, его деятельность имеет конкретные результаты. Этот человек не только профессиональный, но и добросовестный. Мужчина сразу пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска.
Он говорил, что несколько раз прощался с жизнью за прошлый год… Но, если удалось выжить, удалось произвести изменения в Малой академии наук, также удастся произвести изменения и в целом в образовании Украины,
– подчеркнула народная депутат.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сумел убедить Офис Президента в том, что человека нужно менять. Как отмечает Пипа, именно Федоров будет более политическим лицом, ему планируют предоставить полномочия вице-премьер-министра по вопросам цифровой трансформации и образования. Соответственно, вопрос денег от Минфина, политического веса и влияния будет больше на нем. Лисовой будет заниматься тем, что непосредственно касается образования.
В этом случае это очень хорошо, потому что Федоров имеет большое влияние на принятие решений в Офисе Президента, поэтому именно такой микс должен обеспечить некий прорыв в образовании, хотя и в условиях войны об этом говорить трудно. Но кое-что можно лучше организовать уже сейчас,
– уверяет Пипа.
В частности, речь идет о зачислении всех дисциплин нашим детям из-за границы и дополнительном изучении украинского языка, литературы и истории Украины. "Оксен это понимает, и, я думаю, это будет одно из первых его решений, когда он станет министром", – подытожила народная депутат Наталья Пипа.
- Сергей Шкарлет подтвердил свою отставку с должности министра образования и Украины. Решение поддержало 295 нардепов, ранее его увольнение одобрил профильный комитет Рады.
- В своем телеграмме экс-министр написал, что его срок пребывания в должности истек. Однако он продолжает собираться работать в сфере образования и науки Украины.
- Он поблагодарил власти, коллег и учителей, а также сказал, что гордится воспитанниками и студентами.