Журналисты решили припомнить, как долго задерживались в должности предыдущие министры образования. Отметим, что накануне Совет проголосовала за увольнение Шкарлета и еще 2 министра.
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Интересно, что первый министр образования и науки Украины Иван Зязюн работал в должности всего 497 дней. Его преемник Петр Таланчук проработал министром 936 дней.
Пока что рекордсменом по продолжительности пребывания во главе МОН является Василий Кремень. Он провел в этой должности 1861 день, то есть более пяти лет. Второе место поведает Михаил Згуровский, 1519 дней руководитель МОН.
Интересно, что скандальный Дмитрий Табачник работал главой МОН в двух правительствах Николая Азарова, в общей сложности вышло 1446 дней.
Лилия Гриневич при правительстве Владимира Гройсмана пробыла министром 1233 дня. Станислав Николаенко был министром 1048 дней, а Иван Вакарчук – 815 дней. За ними - Сергей Квит, он возглавлял МОН 778 дней.
Меньше года – 352 дня – министром образования был Валентин Зайчук. Водночь с антирекорд по продолжительности пребывания во главе Министерства образования принадлежит Анне Новосад – всего 189 дней. Напомним, что тогда все правительство Алексей Гончарук был отправлен в отставку через полгода работы.
А Сергей Шкарлет, уволенный 20 марта, возглавлял МОН 999 дней – сначала как исполняющий обязанности, а с декабря 2020 года он стал постоянным министром.
Кто дольше всего был в должности министра образования / Инфографика "Слово и дело"
Что известно об отставке Шкарлета
- 17 марта 2023 года появились уведомление об уходе Шкарлета. По информации СМИ, министра попросили об этом, ведь решение давно назрело.
- На заседании фракции "Слуга народа" на должность министра был предложен Оксен Лесной. Это директор Малой академии наук, который с начала полномасштабного вторжения объединяет работу со службой в составе 95 бригады Десантно-штурмовых войск.
- Сам Шкарлет ранее не комментировал информацию о своей отставке. Однако теперь написал, что его срок пребывания в должности министра истек. Однако он продолжает собираться работать в сфере образования и науки Украины.