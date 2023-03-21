Журналисты решили припомнить, как долго задерживались в должности предыдущие министры образования. Отметим, что накануне Совет проголосовала за увольнение Шкарлета и еще 2 министра.

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Интересно, что первый министр образования и науки Украины Иван Зязюн работал в должности всего 497 дней. Его преемник Петр Таланчук проработал министром 936 дней.

Пока что рекордсменом по продолжительности пребывания во главе МОН является Василий Кремень. Он провел в этой должности 1861 день, то есть более пяти лет. Второе место поведает Михаил Згуровский, 1519 дней руководитель МОН.

Интересно, что скандальный Дмитрий Табачник работал главой МОН в двух правительствах Николая Азарова, в общей сложности вышло 1446 дней.

Справка! Сейчас СБУ подозревает Табачника в государственной измене : по версии следствия, он "консультировал" главы оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей по вопросам образования, здравоохранения и подготовки к псевдореферендуму.

Лилия Гриневич при правительстве Владимира Гройсмана пробыла министром 1233 дня. Станислав Николаенко был министром 1048 дней, а Иван Вакарчук – 815 дней. За ними - Сергей Квит, он возглавлял МОН 778 дней.

Меньше года – 352 дня – министром образования был Валентин Зайчук. Водночь с антирекорд по продолжительности пребывания во главе Министерства образования принадлежит Анне Новосад – всего 189 дней. Напомним, что тогда все правительство Алексей Гончарук был отправлен в отставку через полгода работы.

А Сергей Шкарлет, уволенный 20 марта, возглавлял МОН 999 дней – сначала как исполняющий обязанности, а с декабря 2020 года он стал постоянным министром.



Кто дольше всего был в должности министра образования / Инфографика "Слово и дело"

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