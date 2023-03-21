Журналісти вирішили пригадавати, як довго затримувалися на посаді попередні міністри освіти. Зазначимо, що напередодні Рада проголосувала за звільнення Шкарлета та ще 2 міністрів.

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Цікаво, що перший міністр освіти та науки України Іван Зязюн працював на посаді лише 497 днів. Його наступник Петро Таланчук пропрацював міністром 936 днів.

Поки що рекордсменом за тривалістю перебування на чолі МОН є Василь Кремень. Він провів на цій посаді 1861 день, тобто понад п'ять років. Друге місце повідає Михайло Згуровський, який 1519 днів був керівником МОН.

Цікаво, що скандальний Дмитро Табачник працював головою МОН у двох урядах Миколи Азарова, загалом вийшло 1446 днів.

Довідка! Зараз СБУ підозрює Табачника у державній зраді: за версією слідства, він "консультував" голови окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей з питань освіти, охорони здоров'я та підготовки до псевдореферендуму.

Лілія Гриневич за уряду Володимира Гройсмана пробула міністром 1233 дні. Станіслав Ніколаєнко був міністром 1048 днів, а Іван Вакарчук – 815 днів. За ними – Сергій Квіт, він очолював МОН 778 днів.

Менше року – 352 дні – міністром освіти був Валентин Зайчук. Водночас антирекорд за тривалістю перебування на чолі Міністерства освіти належить Ганні Новосад – лише 189 днів. Нагадаємо, що тоді весь уряд Олексія Гончарука було відправлено у відставку через півроку роботи.

А Сергій Шкарлет, якого звільнили 20 березня, очолював МОН 999 днів – спочатку як виконувач обов'язків, а з грудня 2020 року він став постійним міністром.



Хто найдовше був на посаді міністра освіти / Інфографіка "Слово і діло"

Що відомо про відставку Шкарлета