За відставку Шкарлета проголосували 295 нардепів. Перед тим його звільнення схвалив профільний комітет Ради.
До речі Не Шкарлет, а Шарлет: глава МОН зробив помилку у заяві про відставку
Призначення Оксена Лісового новим Міністром освіти відбудеться на наступному пленарному засіданні.
Голосування за відставку Шкарлета / Фото Олексія Гончаренка
Звільнення 2 міністрів
- Також у відставку відправили міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна
- З посади міністра цифрової трансформації України звільнили Михайла Федорова. Однак Федорова призначать на нову посаду. Він стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.