Замість міністра освіти та науки "Шкарлета" посадовець написав "Шарлете". Фото заяви оприлюднили в мережі.
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Зауважимо, що заява написана від руки. Тому, ймовірно, наприкінці у міністра просто вийшла така літера "а". Однак пропущену букву "к" заперечити важко.
Міністра освіти та науки України Шарлете М.С,
– мовиться у заяві.
Нагадаємо, що відставки міністра неодноразово вимагали студенти вишів по всій країні та науковці. Його звинувачували у використанні плагіату в його дисертації. Зокрема, українські вчені знайшли в науковій роботі головного освітянина країни 87,4% "запозичених" матеріалів.
Заява Шкарлета з помилками / Фото Руслана Стефанчука
Що відомо про відставку Шкарлета
- Сергій Шкарлет обіймає посаду міністра освіти та науки з грудня 2020 року.
- 17 березня 2023 з'явилися повідомлення про його звільнення. ЗМІ писали, що відставка з посади не ініціатива міністра Шкарлета – його попросили це, адже рішення давно назріло.
- На засідання фракції "Слуга народу" на посаду міністра запропонували Оксена Лісового. Це директор Малої академії наук, який з початку повномасштабного вторгнення поєднує свою роботу зі службою у складі 95 бригади Десантно-штурмових військ, куди пішов добровольцем.