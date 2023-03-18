Вместо министра образования и науки "Шкарлета" чиновник написал "Шарлете". Фото заявления обнародовали в сети.
Кстати говоря Когда Верховная Рада рассмотрит отставку Шкарлета, Рябикина и Федорова
Заметим, что заявление написано от руки. Поэтому, вероятно, в конце министра просто получилась такая буква "а". Однако пропущенную букву "к" возразить сложно.
Министра образования и Украины Шарлете М.С,
– говорится в заявлении.
Напомним, что отставки министра неоднократно требовали студенты вузов по всей стране и ученые. Его обвиняли в использовании плагиата в его диссертации. В частности, украинские ученые обнаружили в научной работе главного педагога страны 87,4% "заимствованных" материалов.
Заявление Шкарлета с ошибками / Фото Руслана Стефанчука
Что известно об отставке Шкарлета
- Сергей Шкарлет занимает должность министра образования и науки с декабря 2020 года.
- 17 марта 2023 г. появились сообщения о его увольнении. СМИ писали, что отставка от должности не инициатива министра Шкарлета – его попросили это, ведь решение давно назрело.
- На заседание фракции "Слуга народа" на должность министра был предложен Оксен Лесной. Это директор Малой академии наук, который с начала полномасштабного вторжения объединяет свою работу со службой в составе 95 бригады Десантно-штурмовых войск, куда отправился добровольцем.