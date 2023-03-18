Вместо министра образования и науки "Шкарлета" чиновник написал "Шарлете". Фото заявления обнародовали в сети.

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Заметим, что заявление написано от руки. Поэтому, вероятно, в конце министра просто получилась такая буква "а". Однако пропущенную букву "к" возразить сложно.

Министра образования и Украины Шарлете М.С,

– говорится в заявлении.

Напомним, что отставки министра неоднократно требовали студенты вузов по всей стране и ученые. Его обвиняли в использовании плагиата в его диссертации. В частности, украинские ученые обнаружили в научной работе главного педагога страны 87,4% "заимствованных" материалов.

Заявление Шкарлета с ошибками / Фото Руслана Стефанчука

Что известно об отставке Шкарлета