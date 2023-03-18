Это подтвердил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Кадровые изменения в правительстве ждут уже на следующей неделе.
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Когда Совет рассмотрит заявления министров
Руслан Стефанчук отметил, что заявления от министров образования и науки, стратегических отраслей промышленности и цифровой трансформации будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады на следующей неделе.
После получения соответствующего представления депутаты рассмотрят назначение новых министров.
Все заявления будут рассмотрены по закону на ближайшем пленарном заседании. Новые министры будут назначены безотлагательно с момента получения соответствующего представления,
– сообщил Стефанчук.
Заявление Сергея Шкарлета / Фото Руслана Стефанчука
Заявление Павла Рябикина / Фото Руслана Стефанчука
Заявление Михаила Федорова / Фото Руслана Стефанчука
Кадровые изменения в правительстве: главное
- Сергей Шкарлет в должности министра образования и науки Украины, вероятно, заменит директор Малой академии наук и доброволец в составе 95-й бригады ДШВ Оксен Лесовой, объединяющий сейчас работу с военной службой. Шкарлет занимает должность министра с декабря 2020;
- Павла Рябикина в должности министра стратегических отраслей промышленности, вероятно, заменит бывший глава правления Укрзализныци Александр Камышин, ушедший в отставку 27 февраля 2023 года. Рябикин возглавляет Минстратегпром с ноября 2021;
- Глава Минцифры Михаил Федоров после отставки будет назначен на новую должность – вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины. Таким образом, он получит больше полномочий.