Фракция "Слуги народа" уже обсуждает замены на должностях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Кто возглавит Министерство образования

С декабря 2020 года Сергей Шкарлет занимает должность министра образования, однако еще накануне появились сообщения о его увольнении. На фракции "Слуга народа" было предложено на должность министра Оксена Лисового – директора Малой академии наук. С начала полномасштабного вторжения он объединяет свою работу со службой в составе 95 бригады Десантно-штурмовых войск, куда он отправился добровольцем.

Стоит отметить, что накануне СМИ со ссылкой на источники в профильном комитете Верховной Рады сообщили, что уход с должности не инициатива министра Шкарлета – его попросили об этом, ведь решение перезрело. В феврале 2022 года в преддверии полномасштабного вторжения тысячи студентов украинских вузов протестовали в Киеве с требованием отправить министра в отставку.

Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что заявление об отставке Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины уже зарегистрировано в парламенте.

Новый министр стратегических отраслей промышленности

Павел Рябикин возглавляет Министерство стратегических отраслей промышленности с ноября 2021 года. Теперь же вместо него на эту должность предлагают назначить Александра Камышина – бывшего председателя правления Укрзализныци.

Напомним, что Александр Камышин ушел в отставку со своей предыдущей должности 27 февраля 2023 года. По совместному решению с вице-премьером Александром Кубраковым Камышин должен был возглавить офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе. Пока неясно, будет ли должностное лицо занимать 2 должности одновременно, или офис евроинтеграции Укрзализныци будет возглавлять кто-то другой.

Заявление об отставке Рябикина с должности главы Минстратегпрома также зарегистрировано в Верховной Раде.

Новая должность для Федорова

В рамках кадровых изменений новый пост получит и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Его предлагают назначить вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины.

Таким образом, полномочия Федорова будут расширены и в его подчинении будет не только направление диджитализации.