Фракція "Слуги народу" вже обговорює заміни на відповідних посадах. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Хто очолить Міністерство освіти

З грудня 2020 року Сергій Шкарлет обіймає посаду міністра освіти, однак ще напередодні з'явилися повідомлення про його звільнення. На фракції "Слуга народу" запропонували на посаду міністра Оксена Лісового – директора Малої академії наук. З початку повномасштабного вторгнення він поєднує свою роботу зі службою у складі 95 бригади Десантно-штурмових військ, куди він пішов добровольцем.

Варто відзначити, що напередодні ЗМІ з посиланням на джерела у профільному комітеті Верховної Ради повідомили, що звільнення з посади не ініціатива міністра Шкарлета – його попросили це, адже рішення перезріло. У лютому 2022 року напередодні повномасштабного вторгнення тисячі студентів українських вишів протестували у Києві з вимогою відправити міністра у відставку.

Новий міністр стратегічних галузей промисловості

Павло Рябікін очолює Міністерство стратегічних галузей промисловості з листопада 2021 року. Тепер же замість нього на цю посаду пропонують призначити Олександра Камишіна – колишнього голову правління Укрзалізниці.

Нагадаємо, що Олександр Камишін пішов у відставку зі своєї попередньої посади 27 лютого 2023 року. За спільним рішенням з віцепрем'єром Олександром Кубраковим Камишін мав очолити офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі. Поки що незрозуміло, чи посадовець обійматиме 2 посади одночасно, чи офіс євроінтеграції Укрзалізниці очолюватиме хтось інший.