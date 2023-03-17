Власне, про заміну Оксеном Лісовим Сергія Шкарлета розповів народний депутат Ярослав Железняк. Він зауважив, що це "дуже гарний вибір". А ще додав, що це не єдині кадрові ротації, які очікують нас на найближчий пленарний тиждень.
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Шкарлета попросили
Про це розповіли журналісти видання Liga.net. Вони, посилаючись на співрозмовника у профільному комітеті парламенту й співрозмовника у керівництві фракції "Слуга народу" зауважили, що Шкарлет іде не добровільно.
Це не його ініціатива, а його попросили. Рішення давно перезріло. Сподіваємось, це рішення не відкотиться, бо після "відставки" Резнікова вже ні в чому не впевнений,
– сказав один зі співрозмовників.
Що відомо про Оксена Лісового
- Передовсім слід зауважити, що він кандидат філософських наук, директор Національного центру "Мала академія наук України".
- Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії він записався добровольцем до складу 95-ї десантно-штурмової бригади.
- Народився у родині репресованого радянською владою філософа й правозахисника Василя Лісового й талановитого педагога Віри Лісової-Гриценко.