Власне, про заміну Оксеном Лісовим Сергія Шкарлета розповів народний депутат Ярослав Железняк. Він зауважив, що це "дуже гарний вибір". А ще додав, що це не єдині кадрові ротації, які очікують нас на найближчий пленарний тиждень.

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Шкарлета попросили

Про це розповіли журналісти видання Liga.net. Вони, посилаючись на співрозмовника у профільному комітеті парламенту й співрозмовника у керівництві фракції "Слуга народу" зауважили, що Шкарлет іде не добровільно.

Це не його ініціатива, а його попросили. Рішення давно перезріло. Сподіваємось, це рішення не відкотиться, бо після "відставки" Резнікова вже ні в чому не впевнений,

– сказав один зі співрозмовників.

Що відомо про Оксена Лісового