Про це повідомили одразу 3 джерела в органах влади. Також цю інформацію виданню "РБК-Україна" підтвердили у "Слузі народу".
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Шкарлет, ймовірно, йде з посади міністра освіти
Заяву про відставку з посади міністра освіти та науки Шкарлет, ймовірно, подасть ще 17 березня. За інформацією UNN, рішення про його відставку ухвалили на найвищому рівні.
Інформацію про відставку Шкарлета журналістам підтвердили у Кабінеті міністрів, Офісі президента й Верховній Раді. Проте сам міністр поки не прокоментував цієї інформації.
Кандидатами на посаду нового міністра освіти та науки є Юлія Гришина, Оксен Лісовий чи Інна Ящук. Народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун також підтвердила інформацію про відставку Шкарлета.
Шкарлет йде з посади міністра освіти та науки! Мої мрії завжди збуваються. Я хочу подивитись в очі кожному депутатові та депутатці, що голосували за нього, і спитати, чи вони пишаються власним вибором. Саме ця людина 3 роки очолювала українську освіту, і які його досягнення на посаді?
– написала народна обраниця.
Вона підсумувала, що це були втрачені роки для українських дітей та студентів, які буде дуже тяжко надолужити.
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Коротко про Сергія Шкарлета
- Сергій Шкарлет очолює Міністерство освіти та науки України з грудня 2020 року.
- За цей час неодноразово з'являлася інформація про його можливу відставку. Проте посадовцю вдавалося зберегти посаду.
- Варто зауважити, що звільнення Шкарлета, зокрема, вимагали представники наукових кіл. У 2022 році студенти навіть виходили на мітинги з такою вимогою.
- Шкарлет пов'язаний з низкою скандалів. Зокрема, у трьох його роботах виявили плагіат, але посадовець відкинув усі звинувачення.