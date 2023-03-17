Про це повідомили одразу 3 джерела в органах влади. Також цю інформацію виданню "РБК-Україна" підтвердили у "Слузі народу".

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Шкарлет, ймовірно, йде з посади міністра освіти

Заяву про відставку з посади міністра освіти та науки Шкарлет, ймовірно, подасть ще 17 березня. За інформацією UNN, рішення про його відставку ухвалили на найвищому рівні.

Інформацію про відставку Шкарлета журналістам підтвердили у Кабінеті міністрів, Офісі президента й Верховній Раді. Проте сам міністр поки не прокоментував цієї інформації.

Кандидатами на посаду нового міністра освіти та науки є Юлія Гришина, Оксен Лісовий чи Інна Ящук. Народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун також підтвердила інформацію про відставку Шкарлета.

Шкарлет йде з посади міністра освіти та науки! Мої мрії завжди збуваються. Я хочу подивитись в очі кожному депутатові та депутатці, що голосували за нього, і спитати, чи вони пишаються власним вибором. Саме ця людина 3 роки очолювала українську освіту, і які його досягнення на посаді?

– написала народна обраниця.

Вона підсумувала, що це були втрачені роки для українських дітей та студентів, які буде дуже тяжко надолужити.

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