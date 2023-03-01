Якщо порівнювати зарплату Сергія Шкарлета з січнем 2022 року, то вона збільшилася на майже 7 тисяч гривень. Також міністр освіти отримав надбавку за таємність.

Важливо Чи можуть замінити Шкарлета та чи задоволені роботою міністра в освітньому комітеті ВР

Яку зарплату отримав Шкарлет

За січень цього року очільник МОН отримав 70,7 тисяч гривень. Водночас рік тому за цей же місяць йому нарахували 63,8 тисячі гривень, без урахування військового збору та податку на доходи.

Посадовий оклад у 2022 році становив 54,4 тисячі гривень, а вже цього року – 55,5 тисячі гривень.

Крім того, зарплата міністра включає, зокрема, надбавку за таємність (компенсація за доступ до державної таємниці) у розмірі 8,3 тисячі гривень.

За дні відряджень у січні 2023 року Сергій Шкарлет отримав 23,4 тисячі гривень (минулого року сума становила 16,7 тисячі гривень).

Загальний розмір зарплати міністра за січень цього року становив 87, 8 тисячі гривень. Проте з цієї суми 1,3 тисячі гривень пішли на військовий збір і ще 15,8 тисячі гривень – на податок на доходи фізичних осіб.

Водночас вчителям вже 3 роки не піднімають зарплати. Тепер в освітньому комітеті заявили, що збільшать зарплати педагогам лише після завершення війни в Україні. Деталі – читайте за цим посиланням.

До слова, українські вчителі наразі отримують від 6 до 21 тисячі гривень на місяць, залежно від категорії, кількості годин тощо. Які зарплати отримують вчителі в різних регіонах України – читайте тут.