Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пояснив, що тоді потрібно втримати в країні медичних працівників. Адже, за його словами, медики могли поїхали за кордон, бо їм, зокрема у Східній Європі, пропонували хороші зарплати.

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Тому, як зазначив нардеп, була необхідність медикам терміново підняти зарплати.

Ми домовитися, що наступного року піднімемо зарплати педагогам. Та, на жаль, сталася повномасштабна війна, яка знищила всі плани. Але це буде перше, що ми зробимо після війни – підвищимо зарплати педагогам,

– заявив Бабак.

На запитання, чи не боїться влада, що педагоги, які виїхали за кордон через війну, не повернуться в Україну через маленькі зарплати, голова комітету відповів, що зараз підвищення неможливе, оскільки всі доходи бюджету йдуть на ЗСУ, а соціальні виплати фінансують міжнародні партнери.

"Якщо ми скажемо партнерам, що під час війни вирішили підняти зарплати педагогам, вони скажуть: "Ми намагаємося вам допомагати, суми вимірюються десятками мільярдів доларів, а ви хочете нам ще докинути мільярд?", – припускає Бабак.

Він додав, що найпростіший вихід – взяти гроші в борг та підняти зарплати вчителям зараз, але тоді нашим дітям потім доведеться їх віддавали. "Ми не можемо собі цього дозволити і не хочемо цього робити", – відповів нардеп.

До слова, педагоги в Україні мають право на відстрочку від мобілізації, але якщо вони виконують дві умови – робота в закладі освіти має бути основною, а зайнятість педагога повинна бути не менше 0,75 ставки. Тож, вчитель, який працює на пів ставки, відстрочку не отримає.