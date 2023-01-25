Усе залежить від категорії вчителя, кількості годин тощо. Також винагорода за педагогічну працю може різнитися по регіонах України.

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У департаменті освіти і науки Запорізької ОВА повідомили, які зарплати отримують вчителі, якщо мають 18 уроків на тиждень:

директор – від 12 до 23 тисяч гривень;

вчитель без категорії – 6,7 – 13 тисяч гривень;

вчитель ІІ категорії – 7,8 – 14 тисяч гривень;

вчитель І категорії – 9,7 – 19 тисяч гривень;

вчитель вищої категорії – 10 – 21 тисяча гривень.

Миколаївська область

У Миколаївській ОВА надали таку інформацію:

учителі – приблизно 17 тисяч гривень;

керівники – приблизно 22 тисячі гривень;

асистенти учителів – приблизно 15 тисяч гривень.

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Одеська область

У профільному департаменті Одеської ОВА повідомили, що вчитель на місяць отримує приблизно 17 тисяч гривень, керівний склад школи – приблизно 22,3 тисячі гривень.

Відповіді ще десяти областей узагальнені:

№ Області Директор / гривні Вчитель без категорії Вчитель І категорії Вчитель вищої категорії 1 Кіровоградська 13 317 8 964,5 10 990 12 024 2 Київська 13 018 9 114,4 10 426,2 13 862 3 Луганська (2022 рік) 16 607 10 106 13 512 15 574 4 Львівська 13 452 7 663,65 9 850 10 851 5 Полтавська 12 533 6 700 11 269 12 168 6 Харківська (за інформацією місцевих бюджетів) 18 474 10 365 13 592 14 347 7 Херсонська 16 000 7 482 11 900 15 166 8 Хмельницька (2022, без нарахувань) 15 900 8 000 13 380 15 300 9 Черкаська 15 850 9 673 12 771 14 433 10 Чернівецька від 11 494,6 – до 14 320,4 від 10 343,7 (без стажу роботи) – до 10 970,6 (стаж роботи 1 – 3 роки) 15 186 17 064

Департаменти освіти і науки Вінницької, Донецької, Закарпатської, Сумської та Тернопільської ОВА на запит не відповіли.