Усе залежить від категорії вчителя, кількості годин тощо. Також винагорода за педагогічну працю може різнитися по регіонах України.
Читайте У Кабміні повідомили, чи підвищать зарплати вчителям у 2023 році
Які зарплати отримують вчителі
Запорізька область
У департаменті освіти і науки Запорізької ОВА повідомили, які зарплати отримують вчителі, якщо мають 18 уроків на тиждень:
- директор – від 12 до 23 тисяч гривень;
- вчитель без категорії – 6,7 – 13 тисяч гривень;
- вчитель ІІ категорії – 7,8 – 14 тисяч гривень;
- вчитель І категорії – 9,7 – 19 тисяч гривень;
- вчитель вищої категорії – 10 – 21 тисяча гривень.
Миколаївська область
У Миколаївській ОВА надали таку інформацію:
- учителі – приблизно 17 тисяч гривень;
- керівники – приблизно 22 тисячі гривень;
- асистенти учителів – приблизно 15 тисяч гривень.
До теми Чи зменшать учителям зарплату через скорочення тривалості уроків
Одеська область
У профільному департаменті Одеської ОВА повідомили, що вчитель на місяць отримує приблизно 17 тисяч гривень, керівний склад школи – приблизно 22,3 тисячі гривень.
Відповіді ще десяти областей узагальнені:
|№
|Області
|Директор / гривні
|Вчитель без категорії
|Вчитель І категорії
|Вчитель вищої категорії
|1
|Кіровоградська
|13 317
|8 964,5
|10 990
|12 024
|2
|Київська
|13 018
|9 114,4
|10 426,2
|13 862
|3
|Луганська (2022 рік)
|16 607
|10 106
|13 512
|15 574
|4
|Львівська
|13 452
|7 663,65
|9 850
|10 851
|5
|Полтавська
|12 533
|6 700
|11 269
|12 168
|6
|Харківська (за інформацією місцевих бюджетів)
|18 474
|10 365
|13 592
|14 347
|7
|Херсонська
|16 000
|7 482
|11 900
|15 166
|8
|Хмельницька (2022, без нарахувань)
|15 900
|8 000
|13 380
|15 300
|9
|Черкаська
|15 850
|9 673
|12 771
|14 433
|10
|Чернівецька
|від 11 494,6 – до 14 320,4
|від 10 343,7 (без стажу роботи) – до 10 970,6 (стаж роботи 1 – 3 роки)
|15 186
|17 064
Департаменти освіти і науки Вінницької, Донецької, Закарпатської, Сумської та Тернопільської ОВА на запит не відповіли.