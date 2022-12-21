Так, Кабмін призупинив до 31 грудня 2023 року дію постанови уряду від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти і науки". Про це вказано у постанові від 20 грудня 2022 року № 1411. Деталі розповідає 24 канал.
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Чи підвищать вчителям зарплати у 2023 році
Відтак, у цьому документі вказано, що він призупиняє норму про те, що з 1 січня 2023 року мінімальний розмір ставки зарплати вчителя становить 4 розміри прожиткового мінімуму.
Тож згідно з законом про держбюджет, прожитковий мінімум з 1 січня 2023 року становитиме 2684 гривень.
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Що кажуть у Міносвіти
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що з 1 вересня 2022 року в Україні мали підвищити зарплати вчителям. Це було передбачено у держбюджеті – 2022. Однак війна все змінила.
У молодого вчителя, який тільки прийшов на педагогічну ниву, зарплата мала б становити 15 тисяч гривень. На жаль, на сьогодні ми чітко розуміємо, що пріоритет – військова складова бюджету,
– заявив Шкарлет.
При цьому міністр додав, що підтримка вчителів все ж є у пріоритеті. Однак соцстандарти переглядатимуть після перемоги України у війні.
Яка зараз зарплата у вчителів
- Розмір зарплат педагога залежить від ставки та доплат і надбавок.
- Ставка формується на основі єдиної тарифної сітки. Її визначив уряд у 2002 році, інформує НУШ.
- Посадовий оклад першого тарифного розряду зараз становить 2 893 гривні.
- Вчителі мають від 10 до 14 розрядів, залежно від категорії.
- Формула проста: оклад першого розряду множиться на коефіцієнт того розряду, якому відповідає кваліфікаційна категорія.
- Наприклад, вчитель другої категорії має 12 розряд з коефіцієнтом 2,12. Відповідно, 2893 × 2,12 ≈ 6133 грн – це базовий посадовий оклад вчителя другої категорії. Ще + 10% відповідно до Постанови КМУ №22 і матимемо 6 746 гривень.