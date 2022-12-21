Так, Кабмин приостановил до 31 декабря 2023 года действие постановления правительства от 10 июля 2019 г. № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки". Об этом говорится в постановлении от 20 декабря 2022 года № 1411. Детали рассказывает 24 канал.

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Повысят ли учителям зарплаты в 2023 году

Следовательно, в этом документе указано, что он приостанавливает норму о том, что с 1 января 2023 минимальный размер ставки зарплаты учителя составляет 4 размера прожиточного минимума.

По закону о госбюджете, прожиточный минимум с 1 января 2023 года составит 2684 гривен.

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Что говорят в Минобразования

Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что с 1 сентября 2022 года в Украине должны повысить зарплаты учителям. Это было предусмотрено в госбюджете-2022. Однако война все изменила.

У молодого учителя, который только пришел на педагогическую ниву, зарплата должна составить 15 тысяч гривен. К сожалению, на сегодняшний день мы четко понимаем, что приоритет – военная составляющая бюджета,

– заявил Шкарлетт.

При этом министр добавил, что поддержка учителей все же находится в приоритете. Однако соцстандарты будут пересматриваться после победы Украины в войне.

Какая сейчас зарплата у учителей