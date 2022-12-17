Педагоги пишут обращение в профсоюзы. Но руководство общин пока вопроса с зарплатой учителей не решило.
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В каких общинах учителям задерживают зарплату
Руководитель Харьковского областного профсоюза работников образования и науки Украины Лидия Дулуб рассказала, что первыми по задержке зарплат обратились учителя Циркуновской общины, после них – Липецка.
По ее словам, самая плохая ситуация – у педагогов из Купянска, Изюма, Двухлетней, Боровской и Волчанской общин.
Все они еще с сентября, октября не получили зарплату,
– уточнила Лидия Дулуб.
При этом добавила, что оперативность выплат зависит от активности руководства общин. А руководителей отделов образования не было, а сейчас нет еще и бухгалтеров и необходимых документов.
Что говорят в департаменте образования ОВА
Директор областного департамента образования Алексей Литвинов не говорит, сколько учителей сейчас работают без зарплаты. Больше всего задерживают выплаты педагогам в Волчанске, Циркунах, Липцах, части Чугуевского и Харьковского районов, а также в Изюме.
Ситуацию с выплатами учителям в Купянске уже решают.
Сейчас в казне лежат наши платежки на погашение задолженности за октябрь и ноябрь,
– сказал Литвинов.
Литвинов объясняет: учителей, как и других обитателей деоккупированных общин, правоохранители проверяют на факт сотрудничества с оккупантами. Относительно отдельных лиц пишут запросы в СБУ и полицию. Поэтому ситуацию с выплатами и затягивают.
Чиновник также уточнил, что полиция взялась уже около 60 коллаборантов-педагогов в области.
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Украинские учителя получат прибавку к зарплате
Украинские учителя, прошедшие сертификацию, получат прибавку к зарплате. Речь идет о педагогах начальных классов.
- Да, председатель Государственной службы качества образования Руслан Гурак во время брифинга сообщил, что сертификацию успешно прошли более 1100 таких учителей.
- По его словам, в 2022 году на сертификацию зарегистрировались около 2 000 педагогов начальных классов. В третьем этапе онлайн приняли участие более 1300 учителей. Максимальное количество баллов (160) получили 52 из них.
- Соответствующие сертификаты педагоги получили в своих электронных кабинетах. Сертификаты действительны в течение 3 лет. Успешно прошедшие сертификацию педагоги получат 20% надбавки к зарплате, уточнил Гурак.
- Успешное прохождение сертификации педагогам отнесут также как прохождение очередной/внеочередной аттестации.