Педагоги пишут обращение в профсоюзы. Но руководство общин пока вопроса с зарплатой учителей не решило.

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В каких общинах учителям задерживают зарплату

Руководитель Харьковского областного профсоюза работников образования и науки Украины Лидия Дулуб рассказала, что первыми по задержке зарплат обратились учителя Циркуновской общины, после них – Липецка.

По ее словам, самая плохая ситуация – у педагогов из Купянска, Изюма, Двухлетней, Боровской и Волчанской общин.

Все они еще с сентября, октября не получили зарплату,

– уточнила Лидия Дулуб.

При этом добавила, что оперативность выплат зависит от активности руководства общин. А руководителей отделов образования не было, а сейчас нет еще и бухгалтеров и необходимых документов.

Что говорят в департаменте образования ОВА

Директор областного департамента образования Алексей Литвинов не говорит, сколько учителей сейчас работают без зарплаты. Больше всего задерживают выплаты педагогам в Волчанске, Циркунах, Липцах, части Чугуевского и Харьковского районов, а также в Изюме.

Ситуацию с выплатами учителям в Купянске уже решают.

Сейчас в казне лежат наши платежки на погашение задолженности за октябрь и ноябрь,

– сказал Литвинов.

Литвинов объясняет: учителей, как и других обитателей деоккупированных общин, правоохранители проверяют на факт сотрудничества с оккупантами. Относительно отдельных лиц пишут запросы в СБУ и полицию. Поэтому ситуацию с выплатами и затягивают.

Чиновник также уточнил, что полиция взялась уже около 60 коллаборантов-педагогов в области.

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