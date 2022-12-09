Заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев рассказал, что у министерства есть "подушка безопасности", которая позволит полноценно профинансировать образование в 2023 году. Ведь на счетах территориальных общин "оседает" около 5-6 млрд гривен. Это остатки образовательной субвенции.

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Сократят ли учителям зарплаты в 2023 году

По словам Ермоличева, в 2023 году размер образовательной субвенции будет составлять 87 миллиардов гривен. А это на 10% меньше, чем в 2022 году.

Однако чиновник заверил, что денег на зарплаты педагогам хватит, так что суммы их заработка не будут сокращать.

В Минфине также уточнили, что остатки субвенции никогда полностью не тратят. ОТГ могут накапливать эти средства и в течение последующих лет тратить на нужды учебных заведений.

На 1 ноября неосвоенные остатки субвенции достигали 8,1 миллиарда гривен. В этом году увеличились на 2,5 миллиарда. Они и станут резервом, из которого будут выплачивать учителям зарплаты,

– объяснил замглавы Минфина.

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