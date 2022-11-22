Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал , какая судьба ждет учителей-коллаборантов, добровольно согласившихся сотрудничать с оккупантами. При этом делали это показательно.

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Что будет с учителями-коллаборантами в Херсонской области

Шкарлетт сообщил, что на Херсонщине минимальное количество педагогов согласилось сотрудничать с оккупантами. Сейчас большинство педагогов в области продолжает работать. При этом вместе с учениками пытаются наверстать обучающую программу.

Также министр подчеркнул, что МОН не определяет судьбу коллаборантов – это делают правоохранители.

Но отмечу, что отношение к коллаборантам на Херсонщине – и вообще в Украине – очень негативное. Не тот путь они избрали. Каждый будет отвечать в соответствии с украинским законодательством за то, что сотрудничал с врагом,

– уточнил глава МОН.

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