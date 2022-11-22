Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал , какая судьба ждет учителей-коллаборантов, добровольно согласившихся сотрудничать с оккупантами. При этом делали это показательно.
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Что будет с учителями-коллаборантами в Херсонской области
Шкарлетт сообщил, что на Херсонщине минимальное количество педагогов согласилось сотрудничать с оккупантами. Сейчас большинство педагогов в области продолжает работать. При этом вместе с учениками пытаются наверстать обучающую программу.
Также министр подчеркнул, что МОН не определяет судьбу коллаборантов – это делают правоохранители.
Но отмечу, что отношение к коллаборантам на Херсонщине – и вообще в Украине – очень негативное. Не тот путь они избрали. Каждый будет отвечать в соответствии с украинским законодательством за то, что сотрудничал с врагом,
– уточнил глава МОН.
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Как идет обучение на Херсонщине
- Министр Шкарлетт подчеркнул, что украинское образование не исчезало из Херсонщины: дети учились даже во время оккупации.
- Всего на территории области есть 383 учебных заведения. 14 из них – полностью разрушены, 81 – повреждены.
- В 157 школах обучается около 65 тысяч учащихся.
- Часть детей находится, к сожалению, еще на временно оккупированных территориях Херсона – в 4 общинах.
- В общем, Херсонщина – сейчас опасная территория. Большинство учебных заведений разграблены и заминированы. Сейчас возможна только дистанционная форма образования, ведь продолжаются обстрелы.
- Глава Херсонской областной военной организации Ярослав Янушевич сообщил, что захватчики на оккупированной территории терроризируют в частности те семьи, в которых есть школьники. При этом проверяют, в каких учебных заведениях учатся дети.
- Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона недавно рассказал, что в школах россияне сжигали украинские книги и уничтожили мебель, закупленную для Новой украинской школы. При этом оккупанты селились в лучшие помещения, в частности в школы. Впоследствии их изуродовали.