Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал , какая ситуация сейчас в образовательной сфере на освобожденных от захватчиков землях Херсонской области. Также сообщил о состоянии школ на этих территориях.

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Шкарлетт подчеркнул, что украинское образование не исчезало из Херсонщины: дети учились даже во время оккупации. Всего на территории области есть 383 учебных заведений. 14 из них – полностью разрушены, 81 – повреждены. В 157 школах обучается около 65 тысяч учащихся.

При этом министр подчеркнул, что в области минимальное количество педагогов согласилось сотрудничать с оккупантами. Сегодня большинство педагогов из Херсонщины продолжают преподавать. Учителя и ученики пытаются наверстать учебную программу.

Часть детей находится, к сожалению, еще на временно оккупированных территориях Херсона – в 4 общинах. Но даже там дети учатся по украинской программе,

– подчеркнул глава МОН.

При этом добавил, что учителям на помощь привезли 900 ноутбуков. Еще 2300 завезут впоследствии.

Шкарлетт также сообщил, что на Херсонщине сейчас возможна только дистанционная форма образования, ведь продолжаются обстрелы.

Херсонщина – сейчас опасная территория. Большинство учебных заведений разграблены и заминированы. Но наши ГСЧС работают. И надеюсь, что вскоре дети вернутся к очной учебе,

– уточнил министр.

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