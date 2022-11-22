Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, яка ситуації зараз в освітній сфері на звільнених від загарбників землях Херсонської області. Також повідомив про стан шкіл на цих територіях.

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Як триває навчання на Херсонщині

Шкарлет наголосив, що українська освіта не зникала з Херсонщини: діти вчилися навіть під час окупації. Загалом на території області є 383 заклади освіти. 14 з них – повністю зруйновані, 81 – пошкоджений. У 157 школах вчиться близько 65 тисяч учнів.

При цьому міністр наголосив, що в області мінімальна кількість освітян погодилася співпрацювати з окупантами. На сьогодні більшість педагогів з Херсонщини продовжують викладати. Вчителі та учні намагаються надолужити навчальну програму.

Частина дітей перебуває, на жаль, ще на тимчасово окупованих територіях Херсонщини – у 4 громадах. Але навіть там діти вчаться за українською програмою,

– наголосив очільник МОН.

При цьому додав, що вчителям на поміч привезли 900 ноутбуків. Ще 2300 завезуть згодом.

Шкарлет також повідомив, що на Херсонщині зараз можлива тільки дистанційна форма освіти, адже тривають обстріли.

Херсонщина – зараз небезпечна територія. Більшість закладів освіти розграбовані та заміновані. Але наші ДСНС працюють. І сподіваюся, що незабаром діти повернуться до очного навчання,

– уточнив міністр.

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