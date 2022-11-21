Очільник Херсонської обласної військової організації Ярослав Янушевич повідомив, що загарбники зараз тероризують зокрема ті сім'ї, у яких є школярі. При цьому перевіряють, у яких навчальних закладах вчаться діти.

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Росіяни перевіряють, у яких школах вчаться діти

Так, за словами очільника Херсонської ОВА, окупанти вривалися в оселі українців у тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді.

Янушевич при цьому уточнив, що окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору. Також вибивали двері до помешкань. Таким чином вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах.