Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону розповів, що на Херсонщині 16 шкіл повністю зруйновані, а 48 отримали ушкодження. Через це у них неможливо відновити заняття.

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Як і скільки шкіл працює на Херсонщині

За словами Вітренка, у цих школах росіяни палили українські книжки і знищили меблі, закуплені для Нової української школи. При цьому окупанти селилися у найкращі приміщення, зокрема у школи. Згодом їх понівечили.

Зараз на території області функціонує 157 українських шкіл. Вони працюють дистанційно. За українською програмою вчиться понад 65 тисяч учнів. У Міносвіти сподіваються, що завдяки успіхам української армії значна кількість шкіл працюватиме за українськими стандартами – не лише онлайн, а й у змішаному форматі.

Також чиновник розповів, як реорганізовуватимуть процес навчання на звільнених територіях Херсонщини. У МОН розглядають кілька варіантів.