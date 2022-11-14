Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона рассказал, что в Херсонской области 16 школ полностью разрушены, а 48 получили повреждения. Поэтому у них невозможно возобновить занятия.
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Как и сколько школ работает в Херсонской области
По словам Витренко, в этих школах россияне жгли украинские книги и уничтожили мебель, закупленную для Новой украинской школы. При этом оккупанты селились в лучшие помещения, в частности в школы. Впоследствии их изуродовали.
В настоящее время на территории области функционирует 157 украинских школ. Они работают дистанционно. По украинской программе учится более 65 тысяч учащихся. В Минобразования надеются, что благодаря успехам украинской армии значительное количество школ будет работать по украинским стандартам – не только онлайн, но и смешанном формате.
Также чиновник рассказал, как будут реорганизовывать процесс обучения на освобожденных территориях Херсона. В МОН рассматривают несколько вариантов.
Если школа непригодна к использованию, и там невозможно возобновить обучение, будем присоединять новых оставшихся там учеников к уже действующим онлайн-школам,
– уточнил Витренко.
Чиновник также рассказал, что на деоккупированных территориях назначат новых руководителей, которые будут заниматься восстановлением школ. Только после этого в МОН могут назвать количество школ, которые будут работать в смешанном режиме. Дефицита учительских кадров нет.
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Как Херсонская область возвращается к жизни после оккупации
- На сегодняшний день приоритетами военных является проведение зачистки и разминирования. Это связано с тем, что на освобожденной части Херсонской области осталось немало оккупантов, переодевшихся в гражданскую одежду. При этом войска россиян, сбегая, заминировали все, что только можно.
- В Херсоне и области также начинают возобновлять мобильную связь, работу над электроснабжением начнут, как только военные позволят осуществлять ремонтные работы.
- В Херсон прибыли военные администрации города и области и силовые структуры.
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич отметил, что перед своим бегством оккупанты разрушили всю критическую инфраструктуру, из-за чего есть проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением.
- В то же время на левом берегу Днепра до сих пор находятся оккупанты. Поэтому есть риск, что они будут хаотично обстреливать деоккупированную территорию Херсонщины.
- Поэтому руководитель ОВА призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы. Янушевич подчеркнул, что областная военная администрация будет всячески помогать гражданам.