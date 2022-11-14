Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона рассказал, что в Херсонской области 16 школ полностью разрушены, а 48 получили повреждения. Поэтому у них невозможно возобновить занятия.

Важно Учителя сдают патриотов, а россияне грабят школы: как идет обучение в оккупации

Как и сколько школ работает в Херсонской области

По словам Витренко, в этих школах россияне жгли украинские книги и уничтожили мебель, закупленную для Новой украинской школы. При этом оккупанты селились в лучшие помещения, в частности в школы. Впоследствии их изуродовали.

В настоящее время на территории области функционирует 157 украинских школ. Они работают дистанционно. По украинской программе учится более 65 тысяч учащихся. В Минобразования надеются, что благодаря успехам украинской армии значительное количество школ будет работать по украинским стандартам – не только онлайн, но и смешанном формате.

Также чиновник рассказал, как будут реорганизовывать процесс обучения на освобожденных территориях Херсона. В МОН рассматривают несколько вариантов.