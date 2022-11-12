Россияне в частности используют психологическое и физическое давление. Жители оккупированных территорий также не имеют связи, интернета и возможности уехать.
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Как живут и работают педагоги в оккупации
Педагоги рассказали, как живут и что грозит проукраински настроенным педагогам, школьникам и членам их семей на оккупированных территориях. Из соображений безопасности их имена не разглашаются, пишет Суспільне.
Так, оккупанты очень болезненно воспринимают неудачи в организации обучения по российским программам, рассказывает одна из учительниц.
Если в интернете (в группах, соцсетях, СМИ) появляется информация о нормальной жизни и успехах педагогов и учеников этих школ на подконтрольной Украине территории, то начинается террор учителей и сотрудников школ. Оставшихся на оккупированных территориях, но не согласившихся на сотрудничество с врагом. Это может быть и психологическое и физическое давление,
– говорят педагоги, живущие в оккупации.
По словам заместителя директора одной из школ, "проукраинские учителя и другие работники школ остались на оккупированной территории по разным причинам:
- преимущественно из-за семейных проблем (пожилые немощные родители, больные родные);
- потому, что вовремя не смогли выехать на подконтрольные Украине территории, или у них не было соответствующей суммы денег, чтобы оплатить дорогу в Запорожье.
Если раньше из районов, которые ближе к Запорожью, можно было выехать за 2 – 3 тысячи гривен с человека, то сейчас эти суммы выросли в разы. Кроме того, нужно оформлять пропуск на выезд, что не так просто сделать.
Как учатся дети в оккупации
Директор одной из школ рассказал, что количество учителей-коллаборантов в каждой общине различается.
Где-то уехали все учителя, поэтому "педагогические" кадры на местах формируются по принципу "кто угодно". А где-то почти половина учителей, работавших в украинской школе, согласились на сотрудничество с врагом,
– уточнил он.
К тому же, по словам директора школы, такие педагоги часто сдают оккупантам семьи, в которых несмотря на опасность, родители дистанционно пытаются продолжить обучение детей в украинских школах.
Заместитель директора школы отметила, что небольшая часть учеников время от времени выходит на связь с учителями, чтобы заниматься дистанционно. Причины разные, но самые главные – это отсутствие связи и ситуация с безопасностью. Есть и такие случаи, когда родители, соглашаясь на школьное обучение детей, стараются не прекращать дистанционные занятия в украинской школе. Но на оккупированных территориях это делать очень небезопасно.
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Оккупанты воруют имущество из школ
Два дня назад из нашей художественной и музыкальной школы они (военные России – ред.) начали вывозить мебель. Это новая школа, реконструированная с помощью европейских доноров. Буквально несколько лет назад ее открыли после реконструкции. И теперь мебель, оборудование, LED-экраны – все они (россияне – ред.) начали вывозить,
– уточнил Федоров.
Также в телеграме мэр Мелитополя сообщил, что захватчики присваивают в городе и области все: от государственных учреждений и коммунального имущества – до частных автомобилей и жилья.