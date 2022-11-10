За их получение образования заплатит государство. Так, это смогут сделать студенты, проживающие или выехавшие с временно оккупированных территорий и зон проведения боевых действий.
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Кто из студентов-контрактников может перевестись в бюджет
Это могут сделать жители 326 территориальных общин Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской и Черниговской областей.
Также на бюджет могут перевестись:
- дети погибших защитников Украины;
- участники боевых действий и дети;
- люди, получившие инвалидность в результате войны и их дети.
Однако это правило не касается студентов, зачисленных на контракт до 2021 года включительно, и они получают такую степень образования впервые.
Какие документы нужны
Для того чтобы соответствующим студентам перевестись в бюджет, нужны следующие документы:
- выписка из реестра территориальной общины, подтверждающая место жительства (пребывания) человека по состоянию на 24 февраля 2022 года;
- документ об образовании, полученном в заведении, расположенном в оккупации или зоне активных боевых действий.
Куда предоставлять документы
Так, собрав документы, нужно обратиться с заявлением к руководителю своего учебного заведения. Он проверит и внесет нужную информацию о студенте в Единую государственную электронную базу по вопросам образования в модуле "Соискатели образования".
При этом в Минреинтеграции напоминают, что студентов, которые представят такие данные после 15 ноября, могут перевести на бюджет уже в 2023 году.
Перевести студентов с ВОТ могут на вакантные места бюджетной формы обучения.
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Как проходила вступительная кампания в вузе в 2022 году
- В этом году из-за полномасштабной войны в Украине абитуриенты писали национальный мультимедийный тест по трем предметам вместо ВНО.
- По его результатам выпускники школ и поступали в вузы.
- В этом году выпускники, выехавшие за границу из-за войны, впервые могли написать мультимедийный тест в 58 городах 32 стран мира.
- В общей сложности его сдавали почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек – за рубежом.
- Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста, по словам главы МОН, получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также почти 2 тысячи человек – по двум предметам и более 560 – по трем
- На бакалавриат, на бюджет, в украинские вузы в этом году поступило более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – около 78 тысяч абитуриентов, добавил министр.
- При этом около 190 поступающих будут учиться в частных вузах за средства государства.
- Также в этом году зачислили почти полмиллиона абитуриентов в колледжи.