За их получение образования заплатит государство. Так, это смогут сделать студенты, проживающие или выехавшие с временно оккупированных территорий и зон проведения боевых действий.

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Кто из студентов-контрактников может перевестись в бюджет

Это могут сделать жители 326 территориальных общин Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской и Черниговской областей.

Также на бюджет могут перевестись:

дети погибших защитников Украины;

участники боевых действий и дети;

люди, получившие инвалидность в результате войны и их дети.

Однако это правило не касается студентов, зачисленных на контракт до 2021 года включительно, и они получают такую степень образования впервые.

Какие документы нужны

Для того чтобы соответствующим студентам перевестись в бюджет, нужны следующие документы:

выписка из реестра территориальной общины, подтверждающая место жительства (пребывания) человека по состоянию на 24 февраля 2022 года;

документ об образовании, полученном в заведении, расположенном в оккупации или зоне активных боевых действий.

Куда предоставлять документы

Так, собрав документы, нужно обратиться с заявлением к руководителю своего учебного заведения. Он проверит и внесет нужную информацию о студенте в Единую государственную электронную базу по вопросам образования в модуле "Соискатели образования".

При этом в Минреинтеграции напоминают, что студентов, которые представят такие данные после 15 ноября, могут перевести на бюджет уже в 2023 году.

Перевести студентов с ВОТ могут на вакантные места бюджетной формы обучения.

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Как проходила вступительная кампания в вузе в 2022 году

В этом году из-за полномасштабной войны в Украине абитуриенты писали национальный мультимедийный тест по трем предметам вместо ВНО.

По его результатам выпускники школ и поступали в вузы.

В этом году выпускники, выехавшие за границу из-за войны, впервые могли написать мультимедийный тест в 58 городах 32 стран мира.

В общей сложности его сдавали почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек – за рубежом.

Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста, по словам главы МОН, получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также почти 2 тысячи человек – по двум предметам и более 560 – по трем

На бакалавриат, на бюджет, в украинские вузы в этом году поступило более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – около 78 тысяч абитуриентов, добавил министр.

При этом около 190 поступающих будут учиться в частных вузах за средства государства.

Также в этом году зачислили почти полмиллиона абитуриентов в колледжи.