Так, 8 ноября во время заседания правительства Украины было принято решение назначить академические стипендии Кабинета Министров студентам вузов. Эту стипендию назначают наиболее одаренным соискателям образования в вузах Украины.

Мобилизация в Украине: при каких условиях могут забрать студента

28 студентов получат стипендии от Кабмина