В Украинской академии печати прокомментировали решение Минобразования. Там подчеркнули, что их даже не предупредили об этом.

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В УАП выступили против такого решения

В УАП отметили, что Минобразования "подготовило немотивированное распоряжение о присоединении к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко".

Принятие такого решения посреди учебного года не будет способствовать качественной подготовке кадров для соответствующих отраслей во время военного положения и, без сомнения, вызовет сопротивление студенчества и коллектива Академии. Теперь, это единственное предложение о присоединении среди всех учреждений высшего образования Украины,

– отмечают в УАП.

Реакция ректора УАП

Как отмечают, это решение противоречит заявлениям МОН Украины, в частности, министру образования Сергею Шкарлету о недопустимости поднимать вопрос сокращения, объединения или иной реструктуризации учреждений высшего образования до окончания войны, потому что это судьбы людей.

Ректор Украинской академии печати Богдан Дурняк прокомментировал информацию о присоединении заведения к ЛНУ. О том, что в Кабмине появился проект о присоединении Украинской академии печати к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко, он узнал из собственных источников.

Богдан Дурняк отмечает, что УАП – единственный профильный вуз в своей отрасли, который готовит специалистов для издательско-полиграфической и упаковочной отраслей.

Он также отметил, что ректор ЛНУ Владимир Мельник тоже ничего не знал о ситуации. Дурняк отметил, что уже подготовил письмо на имя Дениса Шмыгаля.

Что известно об учебном заведении