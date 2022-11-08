В Українській академії друкарства прокоментували рішення Міносвіти. Там наголосили, що їх навіть не попередили про це.

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В УАД виступили проти такого рішення

В УАД зазначили, що Міносвіти "підготувало невмотивоване розпорядження про приєднання до Львівського національного університету імені Івана Франка".

Прийняття такого рішення посеред навчального року не сприятиме якісній підготовці кадрів для відповідних галузей під час воєнного стану та, без сумніву, викличе супротив студентства та колективу академії. Тепер, це єдина пропозиція про приєднання серед усіх закладів вищої освіти України,

– зазначають в УАД.

Реакція ректора УАД

Як зазначають, це рішення суперечить заявам МОН України, зокрема, міністра освіти Сергія Шкарлета про неприпустимість порушувати питання скорочення, об'єднання або іншої реструктуризації закладів вищої освіти до закінчення війни, тому, що це долі людей.

Ректор Української академії друкарства Богдан Дурняк прокоментував інформацію про приєднання закладу до ЛНУ. Про те що в Кабміні з'явився проєкт про приєднання Української академії друкарства до Львівського національного університету імені Івана Франка, він дізнався з власних джерел.

Богдан Дурняк наголошує на тому, що УАД – єдиний профільний виш у своїй галузі, який готує фахівців для видавничо-поліграфічної та пакувальної галузей.

Він також зазначив, що ректор ЛНУ Володимир Мельник теж не знав нічого про ситуацію. Дурняк зазначив, що вже підготував лист, на ім'я Дениса Шмигаля.

Що відомо про навчальний заклад