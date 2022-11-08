Радіодиктант проводитиме Суспільне Мовлення. Долучитися до нього можуть українці зі всього світу, передає 24 канал.

Читайте Коли українці писатимуть Радіодиктант національної єдності у 2022 році і хто його читатиме

Де слухати радіодиктант національної єдності – 2022

Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура. Водночас флешмоб укотре вийде за межі радіоформату. Його наживо транслюватимуть на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.

З декількома регіонами Суспільне мовлення робитиме телемости, щоб передати атмосферу єднання із різних областей.

Тож для цього того, аби приєднатися до мовного марафону, варто об 11:00 годині за київським часом увімкнути зручну для вас платформу:

  • Українське Радіо або Радіо Культура;
  • телеканал Суспільне Культура;
  • діджитал-платформи Суспільного:
  • фейсбук-сторінку Суспільного та ютуб-канали Українського Радіо та Суспільне Новини;
  • додатки suspilne.radio або Дія.

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Що відомо про Радіодиктант національної єдності 2022

  • Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.
  • Читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.
  • Написання Радіодиктанту-2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.

Що таке Радіодиктант національної єдності

Цей Радіодиктант започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

З того часу його щорічно організовують у День української писемності та мови.

Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів.

Однак щороку диктант розширює межі: у ньому беруть участь люди різного віку й найрізноманітніших професій. Вони долучаються до Радіодиктанту через повагу до української мови.