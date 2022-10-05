Член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформи радіо та телебачення, Дмитро Хоркін в ефірі Українського радіо повідомив, що флешмоб відбудеться у День української писемності та мови. Долучитися до написання диктанту можуть усі охочі.

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Коли відбудеться Радіодиктант національної єдності

Радіодиктант національної єдності – 2022 відбудеться 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.

За словами Хоркіна, цьогорічний Радіодиктант – це перш за все українська акція єднання. До написання може долучитися кожен у будь-якій точці світу.

Сьогодні це особливо важливо, адже війна в Україні йде не лише за збереження наших територій, війна йде за збереження нашої ідентичності. Це флешмоб поваги до нашої культури, це можливість долучитися до спільної дії, яка об'єднує всіх нас,

– зазначив Дмитро Хоркін.

Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Ми хочемо, щоб цей диктант писали люди різних професій та інтересів, щоб показати всьому світу, як нас багато. Головне, що ми всі об'єднаємося,

– додав Хоркін.

Де звучатиме і транслюватимуть радіодиктант

Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура. Водночас флешмоб укотре вийде за межі радіоформату. Його наживо транслюватимуть на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.

До слова, написання Радіодиктанту-2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.

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З декількома регіонами Суспільне мовлення робитиме телемости, щоб передати атмосферу єднання із різних областей.

Що таке Радіодиктант національної єдності

Цей Радіодиктант започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році. З того часу його щорічно організовують у День української писемності та мови. Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів. Однак щороку диктант розширює межі: у ньому беруть участь люди різного віку й найрізноманітніших професій. Вони долучаються до Радіодиктанту через повагу до української мови.

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