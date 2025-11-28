Своє обурення від Радіодиктанту пані Христина висловила в коментарі Суспільне Культура, передає 24 Канал.

Як Христина Гоянюк відреагувала на свої помилки в Радіодиктанті?

Жінка в цьогорічному диктанті "Треба жити!" припустилася двох помилок, зокрема вона поставила одну крапку замість трьох наприкінці першого речення. А також пані Христина пропустила двокрапку перед переліком слів "допіру", "пітятко" та "кияхи".

Зауважимо, напередодні в Україні оголосили результати Радіодиктанту національної єдності. Так, жодної помилки під час написання диктанту не припустилися шестеро учасників.

І що, навіть після того дурного Пса Патрона хтось поставив три крапки?,

– здивувалася пані Христина.

Її також обурило суржикове "дресирувать", якого, за її словами, немає в українській мові.

Вона категорично не погодилася з помилкою у першому реченні, вважаючи трикрапку авторським знаком, який не можна зараховувати як грубу граматичну помилку.

Передайте моє велике "фе" цьогорічному Радіодиктанту!,

– наголосила Гоянюк.

До речі, пані Христина бере участь у флешмобі вже 26 років і кілька разів ставала переможницею, майже завжди писала диктант без помилок.

Крім того, львів'янка порадила наступного разу залучати до складання тексту викладачів української мови.

Зокрема, вона назвала мовознавицю Віру Крисюк зі Львова, яка раніше проводила радіодиктанти: "Вона складе чудовий текст або підбере його з творів українських класиків, а не цитуватиме Подерв'янського".

Що ще відомо про Христину Гоянюк?