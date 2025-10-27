Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читала текст акторка Наталія Сумська, зазначає 24 Канал.

Чому Христина Гоянюк обурилась?

Текст цьогорічного Радіодиктанту мав назву "Треба жити!".

На одній із львівських локацій писала диктант переможниця 2024 року Христина Гоянюк. Вона поділилася своїми враженнями від написання цьогорічного тексту. При цьому була обурена.

Знаєте, я навіть боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано,

– зізналася вона.

І додала, що вперше за 26 років написання цих диктантів це був перший диктант, який звалив її наповал.

По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати, всі розділові знаки…

– не приховувала роздратування Гоянюк.

Ведучий Роман Коляда не дав їй договорити в ефірі і перебрав слово собі.

Цікаво! Напередодні Радіодиктанту Христина Гоянюк звернулася до Наталії Сумської з проханням: уважно диктувати, бо саме від цього залежить, як ми напишемо текст.

Що відомо про Христину Гоянюк?

Пані Христина – багаторазова переможниця, яка щороку бере участь у написанні та не пропустила жодного Радіодиктанту.

Торік вона не припустилася жодної помилки у тексті.

Львів'янка навіть встановила рекорд України із написання щорічних радіодиктантів.

Вона лікарка-бактеріолог.

Очільниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова розповідала, що тексти пані Христини за рівнем грамотності – одні з найкращих в Україні.

У 2020 році Гоянюк також була єдиною, яка написала диктант без жодної помилки.

Що відомо про Радіодиктант-2025?