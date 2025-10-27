До нього долучилися мільйони українців та знавців нашої мови з усього світу. 24 Канал з посиланням на Суспільне підкаже, куди надсилати текст диктанту на перевірку.

Дивіться також Коли та де слухати та дивитися Радіодиктант у 2025 році

Як надіслати диктант на перевірку?

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн.

Текст Радіодиктанту можна надіслати паперовим листом за адресою: 01001 місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше ніж 28 жовтня.

Або ж можна сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Цікаво! Учителька української мови та літератури Ірина Яцишин розповіла 24 Каналу, як українцям підготуватись до написання Радіодиктанту.

Після оприлюднення тексту радіодиктанту електронні листи не прийматимуть. Усі надіслані роботи перевірить фахова комісія.

Учасників закликають публікувати у соцмережах фото та відео під час написання Радіодиктанту чи підготовки до нього із гештегами #пишеморазом, #радіодиктант2025.

Організатори зазначають, що учасники, які зроблять мінімальну кількість помилок, або не матимуть їх взагалі, зможуть претендувати на перемогу у Радіодиктанті – 2025. Учасникам нагадують: не забудьте підписати текст і залишити контактні дані для зв'язку.

Дивіться також Символічний для нашого часу: як називається цьогорічний текст Радіодиктанту

Що відомо про Радіодиктант-2025?