К нему присоединились миллионы украинцев и знатоков нашего языка со всего мира. 24 Канал со ссылкой на Суспильное подскажет, куда присылать текст диктанта на проверку.
Как отправить диктант на проверку?
Работы будут принимать онлайн и офлайн.
Текст Радиодиктанта можно отправить бумажным письмом по адресу: 01001 город Киев, улица Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее чем 28 октября.
Или же стоит сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg,.png,.jpeg,.tiff,.pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес rd@suspilne.media.
Учительница украинского языка и литературы Ирина Яцишин рассказала, как украинцам подготовиться к написанию Радиодиктанта.
После обнародования текста радиодиктанта электронные письма не будут принимать. Все присланные работы проверит профессиональная комиссия.
Участников призывают публиковать в соцсетях фото и видео во время написания Радиодиктанта или подготовки к нему с хештегами #пишеморазом, #радиодиктант2025.
Организаторы отмечают, что участники, которые совершат минимальное количество ошибок, или без их вообще, смогут претендовать на победу в Радиодиктанте-2025. Участникам напоминают: не забудьте подписать текст и оставить контактные данные для связи.
Что известно о Радиодиктанте-2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоится 27 октября в 11:00 часов.
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Читать текст будет актриса Наталья Сумская.
- Текст называется "Надо жить!".
- Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- Обычно, самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели. Однако Радиодиктант пишут все, кто изучает и знает украинский язык.
- В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.
- Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.