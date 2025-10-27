К нему присоединились миллионы украинцев и знатоков нашего языка со всего мира. 24 Канал со ссылкой на Суспильное подскажет, куда присылать текст диктанта на проверку.

Как отправить диктант на проверку?

Работы будут принимать онлайн и офлайн.

Текст Радиодиктанта можно отправить бумажным письмом по адресу: 01001 город Киев, улица Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее чем 28 октября.

Или же стоит сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg,.png,.jpeg,.tiff,.pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес rd@suspilne.media.

Интересно! Учительница украинского языка и литературы Ирина Яцишин рассказала 24 Каналу, как украинцам подготовиться к написанию Радиодиктанта.

После обнародования текста радиодиктанта электронные письма не будут принимать. Все присланные работы проверит профессиональная комиссия.

Участников призывают публиковать в соцсетях фото и видео во время написания Радиодиктанта или подготовки к нему с хештегами #пишеморазом, #радиодиктант2025.

Организаторы отмечают, что участники, которые совершат минимальное количество ошибок, или без их вообще, смогут претендовать на победу в Радиодиктанте-2025. Участникам напоминают: не забудьте подписать текст и оставить контактные данные для связи.

Что известно о Радиодиктанте-2025?