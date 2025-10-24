Приобщиться к написанию диктанта стоит в 11:00 часов. Суспильное.Культура при этом уже рассекретило название текста, отмечает 24 Канал.

Как называется текст Радиодиктанта в 2025 году?

Автором текста Радиодиктанта национального единства 2025 года стала писательница Евгения Кузнецова.

Текст имеет называется "Надо жить".

Читать будет текст актриса Наталья Сумская.

Обычно, самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели.

Когда и где слушать Радиодиктант?

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 27 октября в 11:00 часов.

Его будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали:

на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала Суспильное Культура;

на YouTube-канале Украинского Радио;

на Facebook-страницах Суспильного;

а также в приложениях suspilne.radio и Дія.

