К нему присоединились украинцы разного возраста и разных профессий. Писали земляки диктант дома, на работе, в укрытиях, на фронте и тому подобное.

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Какие слова и фразы могли вызвать трудности при написании

В 2024 году текст Радиодиктанта назывался "Магия голоса". Его написала известная украинская писательница Оксана Забужко и посвятила Украинскому Радио. Читал его поэт и воин Павел Вышебаба.

Текст диктанта опубликуют 28 октября в 11:00 на сайтах Украинского Радио и Суспильное Культура.

Интересные слова и фразы из "Магии голоса" от Суспильного

Брехунець – распространенное бытовое название радиоточки в советское время, как бы насмешливое и оскорбительное, потому что отсылает к обману и ложной информации. Радио в советское время было почти в каждом доме, ведь после Второй мировой проводную радиосеть проложили по всей стране.

– распространенное бытовое название радиоточки в советское время, как бы насмешливое и оскорбительное, потому что отсылает к обману и ложной информации. Радио в советское время было почти в каждом доме, ведь после Второй мировой проводную радиосеть проложили по всей стране. Тати-мами – родители, родственники, старшие люди. По действующему правописанию сложные слова, образованные в результате сочетания близких по значению слов, передающих единое понятие, следует писать через дефис (параграф 35, пункт 5).

– родители, родственники, старшие люди. По действующему правописанию сложные слова, образованные в результате сочетания близких по значению слов, передающих единое понятие, следует писать через дефис (параграф 35, пункт 5). Чутися в гурті – чувствовать себя частью сообщества. Словарь синонимов Полюги предлагает объяснение слова как "вчуватися, прослуховуватися, зачуватися". А вот Словарь Гринченко предоставляет два объяснения "чутися" как "быть услышанным" ("Знали б люде, – чулись б непороки на їх, а то всі шанують" и "Чулися молоді жарти") и "відчуватися" ("Ой коні, коні, ведмеді, чи чуєтеся на силу, чи довезете княгиню?"). Нам актуально второе.

– чувствовать себя частью сообщества. Словарь синонимов Полюги предлагает объяснение слова как "вчуватися, прослуховуватися, зачуватися". А вот Словарь Гринченко предоставляет два объяснения "чутися" как "быть услышанным" ("Знали б люде, – чулись б непороки на їх, а то всі шанують" и "Чулися молоді жарти") и "відчуватися" ("Ой коні, коні, ведмеді, чи чуєтеся на силу, чи довезете княгиню?"). Нам актуально второе. Модуляція – интонация, тон голоса.

– интонация, тон голоса. Засланчий – от "ссылка". В советской культуре этот термин употреблялся для обозначения уголовного наказания и осуждения с обязательным поселением в определенной местности на срок, указанный в приговоре.

– от "ссылка". В советской культуре этот термин употреблялся для обозначения уголовного наказания и осуждения с обязательным поселением в определенной местности на срок, указанный в приговоре. З півслова – сразу, без долгих объяснений. Важно, что в этой идиоме "полслова" является одним понятием, поэтому пишется слитно.

– сразу, без долгих объяснений. Важно, что в этой идиоме "полслова" является одним понятием, поэтому пишется слитно. Сталинскі роки – годы СССР во времена диктатора Иосифа Сталина. Согласно правилам, названия исторических событий, эпох, войн, геологических периодов и т.д., которые стали общими, пишем с маленькой буквы.

– годы СССР во времена диктатора Иосифа Сталина. Согласно правилам, названия исторических событий, эпох, войн, геологических периодов и т.д., которые стали общими, пишем с маленькой буквы. Танґо – жанр музыки и танец, присущий региону Ла-Плата. Он был распространен в Уругвае и Аргентине. Происхождение названия танца до сих пор вызывает дискуссии и споры среди исследователей. Но согласно "Словарю-справочнику употребления буквы ґ" (Львов, 1993) на украинском языке это слово следует писать с буквой ґ. Зато действующее правописание на эту тему говорит так: звук [g] и близкие к нему звуки, обозначаемые на письме буквой g, обычно передаем буквой г: аванга́рд, агита́ция, агре́сор, бло́гер, лингви́стика, негативный, се́рфинг), а буквой ґ передаем звук [g] в давно заимствованных общих названиях, таких как ґа́нок, ґатунок, ґвалт, ґра́ты, ґрунт.

– жанр музыки и танец, присущий региону Ла-Плата. Он был распространен в Уругвае и Аргентине. Происхождение названия танца до сих пор вызывает дискуссии и споры среди исследователей. Но согласно "Словарю-справочнику употребления буквы ґ" (Львов, 1993) на украинском языке это слово следует писать с буквой ґ. Зато действующее правописание на эту тему говорит так: звук [g] и близкие к нему звуки, обозначаемые на письме буквой g, обычно передаем буквой г: аванга́рд, агита́ция, агре́сор, бло́гер, лингви́стика, негативный, се́рфинг), а буквой ґ передаем звук [g] в давно заимствованных общих названиях, таких как ґа́нок, ґатунок, ґвалт, ґра́ты, ґрунт. Гулагівський – от аббревиатуры ГУЛАГ (рус. Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения). Действующее правописание утверждает, что суффиксальные образования от звуковых аббревиатур пишем строчными буквами: ооновский, тю́гивец (параграф 61, пункт 2).

– от аббревиатуры ГУЛАГ (рус. Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения). Действующее правописание утверждает, что суффиксальные образования от звуковых аббревиатур пишем строчными буквами: ооновский, тю́гивец (параграф 61, пункт 2). 1960-1980-ті: в соответствии с правописанием числительных, если два порядковых числительных разделены тире, наращиваем: только второе числительное, если падежные окончания числительных совпадают.

Ранее мы информировали о том, как украинцы писали Радиодиктант – 2024. Об этом читайте здесь.