Среди них – двое волынянок. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о победительнице?
Всего на проверку участники прислали более 11 200 текстов. Большинство – по электронной почте.
В четвертый раз победительницей Радиодиктанта стала учительница украинского языка и литературы Галина Шура из села Комарово Ковельского района, что на Волыни. О победе узнала во время урока, когда в класс начали заходить коллеги и поздравлять ее.
Я начинала писать этот диктант в больнице, под кабинетом врача. Продолжила написание уже дома, когда включила запись. Текст мне был интересен, несложный и очень жизненный,
– призналась победительница.
Кто еще – среди победителей?
А вот домохозяйка Анна Куприйчук из села Дроздни Ковельского района попала в перечень победителей во второй раз. Несколько лет назад волынянка тоже допустила одну ошибку. Говорит, что текст был сложным, но он актуален.
Некоторые слова были для меня незнакомы. Но я всегда была не равнодушна к правописанию, поэтому приобщаюсь к написанию Радиодиктанта. Обидно, что сделала одну ошибку, надо было дольше подумать,
– говорит женщина.
По специальности женщина – портниха, филологического образования не имеет. Любовь к каллиграфии и украинскому языку в детстве привил отец.
Среди нынешних победительниц – и 20-летняя Диана Гончарова из Балаклеи Харьковской области, пишет "Межа". Девушка сделала лишь одну ошибку в тексте. В этом году диктант она писала без особой подготовки. Диана одновременно учится в двух украинских университетах по педагогическим специальностям – в одном планирует стать учительницей начальных классов, в другом – учительницей математики.
В 2022 году, после деоккупации Балаклеи, она подчеркивает, что традиция не была прервана. В воспоминаниях об оккупации она вспоминает, как российские оккупанты относились к украинскому языку – искажали его слова.
Что известно о Радиодиктанте – 2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоялся 27 октября в 11:00 часов.
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Читала текст актриса Наталья Сумская.
- Текст назывался "Надо жить!".
- Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.
- Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста.
- Кристина Гоянюк, победительница Радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала нынешний текст и его прочтение. Заявила, что текст "глуповат" и "нехорошо прочитан".
- Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!".
- Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком по скорописи".
- Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.
- 27 ноября объявили победителей радиодиктанта этого года.