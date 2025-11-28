Среди них – двое волынянок. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о победительнице?

Всего на проверку участники прислали более 11 200 текстов. Большинство – по электронной почте.

В четвертый раз победительницей Радиодиктанта стала учительница украинского языка и литературы Галина Шура из села Комарово Ковельского района, что на Волыни. О победе узнала во время урока, когда в класс начали заходить коллеги и поздравлять ее.

Я начинала писать этот диктант в больнице, под кабинетом врача. Продолжила написание уже дома, когда включила запись. Текст мне был интересен, несложный и очень жизненный,

– призналась победительница.

Кто еще – среди победителей?

А вот домохозяйка Анна Куприйчук из села Дроздни Ковельского района попала в перечень победителей во второй раз. Несколько лет назад волынянка тоже допустила одну ошибку. Говорит, что текст был сложным, но он актуален.

Некоторые слова были для меня незнакомы. Но я всегда была не равнодушна к правописанию, поэтому приобщаюсь к написанию Радиодиктанта. Обидно, что сделала одну ошибку, надо было дольше подумать,

– говорит женщина.

По специальности женщина – портниха, филологического образования не имеет. Любовь к каллиграфии и украинскому языку в детстве привил отец.

Среди нынешних победительниц – и 20-летняя Диана Гончарова из Балаклеи Харьковской области, пишет "Межа". Девушка сделала лишь одну ошибку в тексте. В этом году диктант она писала без особой подготовки. Диана одновременно учится в двух украинских университетах по педагогическим специальностям – в одном планирует стать учительницей начальных классов, в другом – учительницей математики.

В 2022 году, после деоккупации Балаклеи, она подчеркивает, что традиция не была прервана. В воспоминаниях об оккупации она вспоминает, как российские оккупанты относились к украинскому языку – искажали его слова.

Что известно о Радиодиктанте – 2025?