Серед них – двоє волинянок. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Яких найпоширеніших помилок припустилися учасники Радіодиктанту 2025 року
Що відомо про переможницю?
Загалом на перевірку учасники надіслали понад 11 200 текстів. Більшість – електронною поштою.
Вчетверте переможницею Радіодиктанту стала вчителька української мови і літератури Галина Шура з села Комарове Ковельського району, що на Волині. Про перемогу дізналася під час уроку, коли у клас почали заходити колеги і вітати її.
Я починала писати цей диктант в лікарні, під кабінетом лікаря. Продовжила написання вже вдома, коли увімкнула запис. Текст мені був цікавий, нескладний і дуже життєвий,
– зізналася переможниця.
Дивіться також "Передайте моє велике "фе": Христина Гоянюк різко висловилася про підсумки Радіодиктанту
Хто ще – серед переможців?
А от домогосподарка Ганна Купрійчук з села Дроздні Ковельського району потрапила у перелік переможців вдруге. Декілька років тому волинянка теж допустила одну помилку. Каже, що текст був складним, але він актуальний.
Деякі слова були для мене незнайомі. Але я завжди була не байдужа до правопису, тому долучаюся до написання Радіодиктанту. Прикро, що зробила одну помилку, треба було довше подумати,
– каже жінка.
За фахом жінка – кравчиня, філологічної освіти не має. Любов до каліграфії та української мови у дитинстві прищепив батько.
Серед цьогорічних переможниць – і 20-річна Діана Гончарова з Балаклії Харківської області, пише "Межа". Дівчина зробила лише одну помилку в тексті. Цьогоріч диктант вона писала без особливої підготовки. Діана одночасно навчається в двох українських університетах за педагогічними спеціальностями – в одному планує стати вчителькою початкових класів, в іншому – вчителькою математики.
У 2022 році, після деокупації Балаклії, вона підкреслює, що традиція не була перервана. У спогадах про окупацію вона згадує, як російські окупанти ставилися до української мови – спотворювали її слова.
Дивіться також Оголосили переможців Радіодиктанту – 2025: кому вдалось написати без жодної помилки
Що відомо про Радіодиктант – 2025?
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.
- Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
- Читала текст акторка Наталія Сумська.
- Текст мав назву "Треба жити!".
- Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
- Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслювали жестовою мовою.
- Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.
- Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".
- Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".
- Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".
- А в яких словах ви могли помилитись, дивіться тут.
- А правильний текст диктанту – тут.
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
- 27 листопада оголосили переможців цьогорічного Радіодиктанту.