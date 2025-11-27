Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне. З однією помилкою текст написали 11 осіб.

Які помилки у тексті найчастіше робили учасники флешмобу?

Усього на перевірку надіслали понад 11 тисяч диктантів із 38 країн.

Голова комісії з перевірки диктанту Олена Масалітіна також розповіла, яку помилку найчастіше робили у тексті учасники цьогорічного диктанту.

Найпоширенішою помилкою цього року стало неправильне вживання розділових знаків,
– зазначила вона.

І уточнила: зокрема, тире та знака оклику.

Найважчим словом стало "інтерсіті", яке більшість писали з великої букви, проте, комісія не рахувала це за помилку. А також складнощі виникли з написанням "пса Патрона",
– додала Масалітіна.

Що відомо про Радіодиктант – 2025?

  • Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.
  • Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
  • Читала текст акторка Наталія Сумська.
  • Текст мав назву "Треба жити!".
  • Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
  • Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслювали жестовою мовою.
  • Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.
  • Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".
  • Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".
  • Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".
  • А в яких словах ви могли помилитись, дивіться тут.
  • А правильний текст диктанту – тут.
  • Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
  • 27 листопада оголосили переможців цьогорічного Радіодиктанту.