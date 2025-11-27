Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне. З однією помилкою текст написали 11 осіб.

Дивіться також Оголосили переможців Радіодиктанту – 2025: кому вдалось написати без жодної помилки

Які помилки у тексті найчастіше робили учасники флешмобу?

Усього на перевірку надіслали понад 11 тисяч диктантів із 38 країн.

Голова комісії з перевірки диктанту Олена Масалітіна також розповіла, яку помилку найчастіше робили у тексті учасники цьогорічного диктанту.

Найпоширенішою помилкою цього року стало неправильне вживання розділових знаків,

– зазначила вона.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

І уточнила: зокрема, тире та знака оклику.

Найважчим словом стало "інтерсіті", яке більшість писали з великої букви, проте, комісія не рахувала це за помилку. А також складнощі виникли з написанням "пса Патрона",

– додала Масалітіна.

Дивіться також Понад 11 тисяч листів зі всього світу: скільки цьогоріч є переможців Радіодиктанту

Що відомо про Радіодиктант – 2025?