Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное. С одной ошибкой текст написали 11 человек.

Какие ошибки в тексте чаще всего делали участники флешмоба?

Всего на проверку прислали более 11 тысяч диктантов из 38 стран.

Председатель комиссии по проверке диктанта Елена Масалитина также рассказала, какую ошибку чаще всего делали в тексте участники нынешнего диктанта.

Самой распространенной ошибкой этого года стало неправильное употребление знаков препинания,

– отметила она.

И уточнила: в частности, тире и восклицательного знака.

Самым трудным словом стало "інтерсіті", которое большинство писали с большой буквы, однако, комиссия не считала это за ошибку. А также сложности возникли с написанием "пса Патрона",

– добавила Масалитина.

Что известно о Радиодиктанте – 2025?