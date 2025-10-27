"Просто катастрофа": как украинцы реагируют на Радиодиктант 2025 года

Автором нынешнего текста Радиодиктанта под названием "Надо жить!" стала писательница Евгения Кузнецова. Однако не обошлось без шквала критики в ее адрес и чтеца текста Натальи Сумской, отмечает 24 Канал.
Как отреагировали украинцы на Радиодиктант 2025 года?
Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста. В частности, отмечали, что не успевали его записывать. Кто-то сетовал и на сам текст.
А победительница 2024 года Кристина Гоянюк вообще была возмущена. Она заметила, что впервые за 26 лет написания этих диктантов это был первый диктант, который свалил ее наповал.
Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповатый. Я не знаю, пусть бы лучше читал этот текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать, все знаки препинания..
– не скрывала раздражения Гоянюк.
Какие отзывы оставили пользователи соцсетей?
Украинцы активно поделились своими мыслями об этом Радиодиктант.
- Надеюсь, мемы о диктанте появятся так же быстро, как диктовалось первое предложение.
- Пусть уже на следующий год читает диктант кто-то, кто разбирается в том. У меня немного негативные впечатления от сегодняшнего Радиодиктанта. Невычитано, без пауз там, где они необходимы, без повторения предложений для проверки... Мне не хватает слов.
- В прошлом году на Всеукраинском радиодиктанте я сделал только одну ошибку – я его не писал. Не повторяйте ошибок.
- Жесть, а не диктант. Текст норм, но Сумская читала ужасно. Просто ужасно. Почему они не тренируются хотя бы немного? Где там то "б"? Она его трижды в разных местах предложения прочитала.
- Сумскую больше не берите читать диктант, пожалуйста, это просто катастрофа!
- Радиодиктант в этом году такой плохой, что я впервые решила его не дописывать. Можно, диктант будет читать человек, который знает требования к чтению диктанта и может их придерживаться?
- Госпожа Кристина, которая начала критиковать диктант, это как будто твитер в реальной жизни.
- Читали диктант в этом году со скоростью баллистической ракеты, но все походу работал РЭБ, потому что все было запутано.
- Только украинцы могут начать ср*ться сразу после Диктанта национального единства именно из-за этого диктанта.
Мнения украинцев относительно Радиодиктанта 2025 года / скриншот
Что ответила Кузнецова?
Автор текста, писательница Евгения Кузнецова, на своей странице в фейсбуке отреагировала на критику "Надо жить!".
Радиодиктант действительно объединяет...! Сейчас все объединены идеей, что трудно читали и что это за слова вообще, а когда обнародуют текст, то все объединятся под лозунгом "Зачем там запятая? Это диктант национального единства. Вас предупреждали!
– отметила она.
Что известно о Радиодиктанте-2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоялся 27 октября в 11:00 часов.
- Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- Обычно, самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели. Однако Радиодиктант пишут все, кто изучает и знает украинский язык.
- В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.
- Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.